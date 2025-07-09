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«Металлург» представил план предсезонной подготовки

«Металлург» представил план предсезонной подготовки
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«Металлург» представил план предсезонной подготовки. Тренерский штаб начинает подготовку к новому сезону уже 15 июля, когда в Магнитогорске стартует лагерь развития молодых игроков. Он продлится до 29 июля.

С 1 по 7 августа игроки «Металлурга» выходят на лёд. Команду ждут тренировки на домашнем льду.

С 8 по 18 августа в Минске состоятся тренировочные сборы, в рамках которых «Металлург» примет участие в предсезонном турнире. С 21 и до 25 августа команда будет тренироваться в Магнитогорске.

С 26 по 29 августа в Арене «Металлург» пройдёт традиционный Мемориал памяти Ивана Ромазана.

С 30 августа по 5 сентября «Металлург» продолжит готовиться к новому сезону, который стартует 5 сентября. Первую игру регулярного чемпионата-2025/2026 магнитогорский клуб сыграет 6 сентября с «Ак Барсом».

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