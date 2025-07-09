Александр Романов рассказал, как Лу Ламорелло заставил его дважды постричься

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов рассказал, как генеральный менеджер клуба Лу Ламорелло заставил его дважды постричься. 82-летний американский хоккейный менеджер известен своим ревностным отношением к длинным причёскам и бородам хоккеистов.

— Илья Сорокин рассказывал, что Лу заставил вас дважды постричься. Расскажите подробнее об этом случае.

— Он и правда заставил меня дважды постричься. Я пришёл, он сказал, чтоб подстригся. Я подстригся, пришёл, он сказал: «Всё ещё длинная причёска, состриги вообще всё сзади». Я пошёл состригать. Вернулся, он говорит: «Нормально, вот сейчас ты по-мужски выглядишь», — сказал Романов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.