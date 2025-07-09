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Sportskeeda: «Флорида» обходит потолок зарплат, как «Нью-Джерси» с контрактом Ковальчука

Sportskeeda: «Флорида» обходит потолок зарплат, как «Нью-Джерси» с контрактом Ковальчука
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Журналист Sportskeeda Дэвид Альтер заявил, что «Флорида Пантерз» пытается обойти потолок зарплат в случае с контрактом нападающего Брэда Маршана. С 37-летним Маршаном заключён шестилетний контракт: начальный оклад составляет $ 1 млн за сезон, а остальное — бонус при подписании контракта, средняя годовая зарплата игрока за время контракта составляет $ 5,25 млн.

«До сих пор не могу поверить, что лига вообще позволила этому контракту состояться. Да, формально всё в рамках правил. Но и соглашение Ильи Ковальчука [с «Нью-Джерси»] на 15 лет и $ 100 млн тоже изначально вписывалось в регламент, однако затем НХЛ решила заблокировать его.

Ожидалось, что Маршан получит контракт на несколько лет и вряд ли доиграет его до конца. Но ведь не до 43 лет! С тех пор как Яромир Ягр в сезоне-2017/2018 провёл свои последние матчи, ни один нападающий не задерживался в лиге до такого возраста.

Всё это выглядит очень сомнительно, и я буду удивлён, если НХЛ никак не отреагирует на такой контракт. Это очень похоже на попытку обойти потолок зарплат. Но похоже, что никто с этим ничего делать не будет», – приводит слова Альтера Sportskeeda.

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