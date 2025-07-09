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«Блин, он заслужил». Защитник «Айлендерс» высказался о реакции команды на рекорд Овечкина

«Блин, он заслужил». Защитник «Айлендерс» высказался о реакции команды на рекорд Овечкина
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Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов высказался о реакции команды на рекорд капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче с «островитянами» (4:1). Российский нападающий забросил шайбу в матче между командами 6 апреля и установил новый рекорд НХЛ по голам в регулярных чемпионатах.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Хорват (Хольмстрём, Ли) – 07:06     2:0 Гэткомб (Маклин, Романов) – 09:00     2:1 Овечкин (Уилсон, Строум) – 27:26 (pp)     3:1 Гэткомб (Мартин, Маклин) – 30:26     4:1 Пажо – 44:20    

— А перед тем матчем как-то обсуждали в команде, что Александр близок к такому достижению?
— Да. Да все были готовы, это не стало сюрпризом, когда он забил. Наоборот, это происходило в такой обстановке — в хорошей, приятной. Никто не злорадствует, не завидует. Блин, человек заслужил. И там всё очень круто сделали», — сказал Романов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Романовым читайте на «Чемпионате»:
«Хотел остаться в «Айлендерс» и бороться за Кубок Стэнли». Интервью с Романовым
Эксклюзив
«Хотел остаться в «Айлендерс» и бороться за Кубок Стэнли». Интервью с Романовым
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