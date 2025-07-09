«Блин, он заслужил». Защитник «Айлендерс» высказался о реакции команды на рекорд Овечкина

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов высказался о реакции команды на рекорд капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче с «островитянами» (4:1). Российский нападающий забросил шайбу в матче между командами 6 апреля и установил новый рекорд НХЛ по голам в регулярных чемпионатах.

— А перед тем матчем как-то обсуждали в команде, что Александр близок к такому достижению?

— Да. Да все были готовы, это не стало сюрпризом, когда он забил. Наоборот, это происходило в такой обстановке — в хорошей, приятной. Никто не злорадствует, не завидует. Блин, человек заслужил. И там всё очень круто сделали», — сказал Романов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.