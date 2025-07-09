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Адам Лишка — о новом контракте с «Северсталью»: хочется что-нибудь здесь выиграть

Адам Лишка — о новом контракте с «Северсталью»: хочется что-нибудь здесь выиграть
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Нападающий Адам Лишка рассказал, почему решил продлить контракт с «Северсталью». Ранее словацкий форвард подписал новое соглашение с череповецким клубом на один сезон.

– Твоя зарплата практически не изменилась. Как я понимаю, финансы не были для тебя главным вопросом?
– Нет, не были, потому что у меня есть чувство недосказанности. Я очень долго нахожусь в Череповце. Мне очень хочется что-нибудь здесь выиграть или пройти дальше в плей-офф. Это для меня огромная мотивация. Текущие результаты не устраивают. А вопроса о деньгах не было. Я просто хочу двигаться дальше с «Северсталью». У меня есть мотивация добиться чего-то в Череповце. Я словно не доделал свою работу в этом городе и в этой команде, – цитирует Лишку Allhockey.ru.

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