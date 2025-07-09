«Конечно, я не обрадовался. Ноа — мой друг канадский». Романов — об обмене Добсона

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов оценил обмен бывшего партнёра по команде защитника Ноа Добсона в «Монреаль Канадиенс».

— Одним из самых обсуждаемых решений нового генерального менеджера стал обмен Ноа Добсона, с которым вы непосредственно играли. Как отреагировали, когда узнали эту новость?

— Конечно, я не обрадовался. В первую очередь из-за того, что я с Ноа очень хорошо общаюсь. Эти годы мы в паре вместе играли, много общались и на арене, и вне арены, классно друг к другу относились. Можно сказать, Ноа — мой друг канадский. И вот он уходит в другую команду. Но в то же время рад за него, потому что он, насколько я понял, всегда говорил, что хотел бы в канадской команде играть, на родине, потому что он сам канадец. Классно, рад за него. Получил хорошие деньги, контракт на много лет, Монреаль — реально хороший город. И недалеко, кстати, от Нью-Йорка — пять часов езды на машине. Так что нормально ему будет, комфортно», — сказал Романов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.