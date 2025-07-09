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Защитник «Айлендерс»: люди в Америке ничем особо не отличаются от людей в России

Защитник «Айлендерс»: люди в Америке ничем особо не отличаются от людей в России
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Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов заявил, что люди в России и Северной Америке особо не отличаются друг от друга. Российский хоккеист выступает в Национальной хоккейной лиге с 2020 года.

— Если сравнивать жизнь в Америке и жизнь в России, людей, какие сходства, какие отличия?
— Такие же люди на самом деле. Они ничем особо не отличаются от наших. Просто люди. Они, мне кажется, везде одинаковые, нигде не отличаются друг от друга. Есть богатые, есть бедные — так же, как и у нас. Ничем не отличаются, — сказал Романов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Романовым читайте на «Чемпионате»:
«Хотел остаться в «Айлендерс» и бороться за Кубок Стэнли». Интервью с Романовым
Эксклюзив
«Хотел остаться в «Айлендерс» и бороться за Кубок Стэнли». Интервью с Романовым
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