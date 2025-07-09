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Бучельников поделился ожиданиями от игры под руководством Никитина в ЦСКА

Бучельников поделился ожиданиями от игры под руководством Никитина в ЦСКА
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Форвард ЦСКА Дмитрий Бучельников поделился ожиданиями от работы с главным тренером Игорем Никитиным и заявил, что не опасается трудностей, связанных с игрой в системный хоккей. Ранее 21-летний нападающий был обменян из «Витязя» в ЦСКА.

«Опасений никаких насчёт будущей работы с Никитиным у меня нет. Я универсальный хоккеист, умею играть по заданию – прошёл школу Леонида Григорьевича Тамбиева. Это одна из самых трудных школ в хоккее, так что, думаю, готов ко всему.

Если тренер требует, значит, я это должен делать. К системному хоккею готов, что-то примерно похожее и было в «Адмирале». Я уже с этим знаком и понимаю примерно, чего будут от меня требовать и ожидать», – цитирует Бучельникова Sport24.

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