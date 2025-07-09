Овечкин подкалывал партнёров, Малышева брала автографы. Фото тренировки хоккеистов НХЛ

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9 июля в Москве на льду Arena Play прошла открытая тренировка участников встречи лучших российских игроков НХЛ и КХЛ перед «Матчем года». Ей предшествовала импровизированная пресс-конференция организаторов.

Лучшие фото с тренировки звёзд — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Организаторами «Матча года» второй раз подряд выступили Команда «Сектор 98» Михаила Сергачёва, Arena Play Артемия Панарина и креативная студия Juice. Также большую роль в проведении предстоящего события сыграл капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

Кроме них, в открытой тренировке приняли участие Александр Романов, Вадим Шипачёв, Егор Яковлев, Павел Порядин, Андрей Миронов, Кирилл Марченко и Даниил Пыленков.

«Матч года» пройдёт 13 июля на льду «ЦСКА-Арены» в Москве. Впервые это мероприятие в столице России состоялось в 2024 году.