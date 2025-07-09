Романов рассказал, шутят ли в «Айлендерс» над Сорокиным из-за рекордного гола Овечкина
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Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов рассказал, шутят ли в команде над вратарём Ильёй Сорокиным из-за рекордного гола капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Российский голкипер пропустил шайбу, которая позволила Овечкину установить новый рекорд по голам в НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Хорват (Хольмстрём, Ли) – 07:06 2:0 Гэткомб (Маклин, Романов) – 09:00 2:1 Овечкин (Уилсон, Строум) – 27:26 (pp) 3:1 Гэткомб (Мартин, Маклин) – 30:26 4:1 Пажо – 44:20
— Прикалываетесь ли над Ильёй Сорокиным из-за того, что он пропустил рекордный гол Ови?
— Нет, не прикалываемся. Наоборот, мне кажется, он вошёл в такую прикольную историю. В любом случае у нас была задача, все настроены были проходить в плей-офф. Не прошли, но очень хотели. И главным тогда было просто побеждать. Мы тогда выиграли. А за Сашу просто рады, — сказал Романов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.
Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Романовым читайте на «Чемпионате»:
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