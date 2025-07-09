Романов рассказал, шутят ли в «Айлендерс» над Сорокиным из-за рекордного гола Овечкина

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов рассказал, шутят ли в команде над вратарём Ильёй Сорокиным из-за рекордного гола капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Российский голкипер пропустил шайбу, которая позволила Овечкину установить новый рекорд по голам в НХЛ.

— Прикалываетесь ли над Ильёй Сорокиным из-за того, что он пропустил рекордный гол Ови?

— Нет, не прикалываемся. Наоборот, мне кажется, он вошёл в такую прикольную историю. В любом случае у нас была задача, все настроены были проходить в плей-офф. Не прошли, но очень хотели. И главным тогда было просто побеждать. Мы тогда выиграли. А за Сашу просто рады, — сказал Романов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.