«Один из самых крутых русских». Тафгай НХЛ рассказал, как пил водку с Панариным рано утром

Тафгай Райан Ривз поделился эмоциями от общения с Артемием Панариным. Хоккеист выступал с россиянином за «Нью-Йорк Рейнджерс» в сезоне-2021/2022.

«Он один из самых крутых русских, которых я встречал. Он очень скромный и ходит с кнопочным телефоном. Я всегда говорил ему, какое у нас расписание, потому, что он не имел никаких приложений на телефоне. Я был словно его секретарь и писал ему СМС: «Эй, мы встречаемся там-то».

Как-то после длительного выезда мы прилетели домой, и он пришёл ко мне с бутылкой русской водки рано утром. Мы пили водку и играли в баскетбол в четыре утра. Я люблю Хлебушка!» — сказал Ривз в подкасте The Cam & Strick.