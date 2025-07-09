Daily Faceoff назвал контракт Кузьменко с «Лос-Анджелесом» одним из лучших в межсезонье

Журналист Daily Faceoff Скотт Максвелл назвал контракт Андрея Кузьменко с «Лос-Анджелес Кингз» одним из лучших, заключённых в текущее межсезонье на рынке свободных агентов.

«Кузьменко — игрок, которого сложно оценить. За свою трёхлетнюю карьеру в НХЛ он был известен периодами, когда демонстрировал выдающуюся результативность, будь то 39 голов за «Ванкувер Кэнакс», почти одно очко за игру во второй половине сезона-2023/2024 в составе «Калгари Флэймз» или его последний период в «Кингз», который принёс ему новый контракт. Но были и периоды, когда он практически не играл, что стало одной из главных причин, по которым его дважды обменяли.

Однако когда он присоединился к «Кингз» в дедлайн в прошлом сезоне, он почувствовал себя незаменимым игроком в первом звене, наряду с Адрианом Кемпе и Анже Копитаром. Это трио стало для «Лос-Анджелеса» настоящей бомбой, в которой они отчаянно нуждались, и Кузьменко шёл на темп в 63 очка в звене с ними. В плей-офф это не сработало, но «Кингз» решили, что готовы снова использовать Кузьменко и надеются, что он продолжит быть сильным игроком команды. Если это так, то попадание в потолок зарплат станет настоящей находкой. Если нет, соглашение с ним завершится по окончании сезона.

По соглашению 29-летний хоккеист получит $ 4,3 млн. С февраля 2024 года Кузьменко поменял четыре команды: сначала он выступал за «Ванкувер Кэнакс», а в минувшем сезоне, начав его в составе «Калгари Флэймз», успел обменяться сначала в «Филадельфию Флайерз», а через несколько месяцев, в марте 2025-го, в состав «Кингз», — цитирует журналиста Daily Faceoff.