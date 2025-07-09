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Защитник «Анахайма» Павел Минтюков сменил игровой номер в команде

Защитник «Анахайма» Павел Минтюков сменил игровой номер в команде
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Защитник «Анахайм Дакс» Павел Минтюков сменил игровой номер в команде на 98-й. Россиянин ранее выступал под 34-м номером. У россиянина вступает в силу последний год действия контракта новичка.

Фото: «Анахайм»

21-летний хоккеист провёл 62 матча в минувшем сезоне и набрал 20 (7+13) очков при показателе полезности «+1» и среднем игровом времени 18.56. Ранее сообщалось, что «Анахайм» не заинтересован в обмене Минтюкова.

Всего в НХЛ Минтюков принял участие в 68 играх и заработал 19 (5+14) очков при показателе полезности «-4» и 17.35 на льду в среднем за матч. «Анахайм» выбрал воспитанника ЦСКА на драфте Национальной хоккейной лиги в 2022 году в первом раунде под общим 10-м номером.

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