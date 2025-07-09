Ковальчук ответил на вопрос, кто из российских хоккеистов способен повторить путь Овечкина

Бывший нападающий клубов НХЛ и КХЛ, олимпийский чемпион Илья Ковальчук ответил на вопрос, кто из российских хоккеистов способен повторить путь капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. В прошлом сезоне российский форвард стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки.

– Кто из российских хоккеистов способен повторить путь Овечкина?

– Думаю, сейчас даже в мире нет такого хоккеиста. Такой человек ещё не родился, – приводит слова бывшего нападающего клубов НХЛ, олимпийского чемпиона Ильи Ковальчука Sport24.

Овечкин набрал 1623 очка за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, что является лучшим результатом среди российских хоккеистов. Он также является лучшим снайпером в истории НХЛ, забросив 897 шайб. Овечкин также является лидером по количеству игр среди россиян, проведя 1491 матч.