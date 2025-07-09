Кочетков — о вылете «Каролины»: «Флорида» была лучше подготовлена к хоккею в плей-офф

Российский вратарь «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков заявил, что «Флорида Пантерз» заслуженно победила в серии третьего раунда в прошедшем плей-офф. «Пантеры» оказались сильнее «ураганов» в серии из пяти встреч.

«За день до начала плей-офф мне сказали: «Похоже, ты начнёшь в старте». План был – идти от матча к матчу. Мы выиграли первую встречу [с «Нью-Джерси»], и мне снова сказали: «Окей, он сыграет и следующий матч». То есть чёткого плана изначально не было. Я понимаю логику Рода [Бриндамора]. Просто мне нужно было играть лучше.

Не хочу говорить, что они [«Пантерз»] были лучше или сильнее, но они точно были более подготовлены к хоккею в плей-офф. У них есть навыки, жёсткость, физическая мощь. Отличный форчек. Бобровский – всё у них работало. Нам было тяжело отвечать. Теоретически мы могли бы зацепить одну-две победы, однако для этого всё должно было сложиться идеально», – цитирует Кочеткова RG.