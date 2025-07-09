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Нападающий клубов НХЛ Райли Нэш объявил о завершении игровой карьеры в 36 лет

Нападающий клубов НХЛ Райли Нэш объявил о завершении игровой карьеры в 36 лет
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Нападающий клубов НХЛ Райли Нэш объявил о завершении игровой карьеры в 36 лет. Последний матч в НХЛ форвард провёл 9 декабря 2023 года в составе «Нью-Йорк Рейнджерс». Канадец пропустил сезон-2024/2025 из-за травмы колена, полученной при игре в АХЛ.

«Всё официально – я завершаю карьеру. Признаюсь, странно это произносить вслух – и до конца это ещё не осознаю, даже несмотря на то, что я уже практически весь прошлый год не выходил на лёд. Но следующий сезон всё равно будет казаться непривычным. Ведь хоккей – это всё, чем я жил последние 30 лет. Однако сейчас пришло время закрыть эту главу – или даже всю книгу – и двигаться дальше», – цитирует Нэша Daily Faceoff.

За карьеру канадский форвард провёл 628 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 176 (63+113) очков. Он выступал за «Рейнджерс», «Аризону», «Тампа-Бэй», «Виннипег», «Коламбус», «Бостон» и «Каролину».

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