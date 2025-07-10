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Панарин и Сергачёв ответили, где видят себя после завершения карьеры — в России или США

Панарин и Сергачёв ответили, где видят себя после завершения карьеры — в России или США
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Защитник «Юты Мамонт» Михаил Сергачёв и нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделились мнением о том, где планируют жить после завершения профессиональной карьеры.

Смолов (в роли интвервьюера). Как жизнь в Америке? Большую же часть сознательной жизни вы там провели и в Россию приезжали в отпуск. Если сравнить жизнь там и там, то где себя видите после завершения карьеры?

Панарин. Ну, я точно в России. Думаю, Миша [Сергачёв] тоже. Возвращаться буду. Лично для меня жизнь там — это вахтовый образ, потому что дома я ощущаю себя только в России, независимо от города. Я переехал туда в 24, поэтому не считаю, что большую часть осознанной жизни провёл там.

Сергачёв. А я переехал туда в 16, два года в Канаде играл. Но у меня такие же ощущения, когда видишь наших даже в аэропорту в Турции. Я видел, как жена мужа пихает, ругает, это очень аутентично (смеётся). Для меня тоже Россия — это дом. Сейчас в планах, конечно, остаться здесь после карьеры. Но мне сейчас 27, ещё до заката карьеры лет 10. Россию я люблю, но в Америке тоже дом. Мы сейчас переехали в Юту, живём в лесу, около гор. Это так приятно. Когда я приезжаю в дом, то даже телефон откладываю, а просто смотрю на вид, мне кайф. Чистый воздух, люди очень приятные. Все соседи к нам пришли, кто-то торт принёс, со всеми познакомились, в церковь к себе звали. Конечно, если выбирать, то я бы приехал в Россию. Если же такой возможности не будет, то в Америке я бы не умер, наверное, — сказали Сергачёв и Панарин в подкасте на YouTube-канале Фёдора Смолова «Smol Talk».

Напомним, «Матч года 2025. Все звёзды хоккея» между российскими игроками НХЛ и КХЛ состоится 13 июля на льду столичной «ЦСКА-Арены». В его рамках пройдёт чествование Овечкина.

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