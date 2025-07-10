Сергачёв рассказал, как снабжал одноклубников куриными яйцами со своей фермы в США

Защитник «Юты Мамонт» Михаил Сергачёв и нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказали о том, как занимаются хозяйством на собственных фермах в США.

Смолов (в роли интвервьюера). Панар, у тебя поместье есть, как я понимаю?

Панарин. Ранчо! У меня штук пять коз и баранов, куриц штук 20.

Сергачёв. Ну у тебя куриц даже больше, чем у меня. А я вам рассказывал, что у меня курицу съела соседская собака? Я купил птенцов, которых мне доставили по почте, им три дня было. Я их растил с нуля, они выросли в куриц, начали яйца нести. У меня две курицы убежали, соседская хаски стояла возле нашего забора. Жена вышла, а там курица уже лежит мёртвая. У меня игра была в этот день, я вышел такой злой.

Смолов. Ты же ещё ребятам с яйцами помогал, да?

Сергачёв. Да, вот недавно цены на яйца выросли очень. В магазинах не было хороших яиц. А у меня куры дают по 16-17 яиц в день, а мне куда их? У меня на семью 8-10 яиц в день уходит, и вот я ребятам давал.

Смолов. Вы сами следите за курами? Или есть люди, которые вам помогают?

Сергачёв. Во время сезона мы сами следим. А там много времени не надо. Покормить, раз в две недели почистить загон, и всё.

Панарин. Почему в плей-офф не попали? Потому что Миша [Сергачёв] просто устал (смеётся), — сказали Сергачёв и Панарин в подкасте на YouTube-канале Фёдора Смолова «Smol Talk».

Сергачёву 27 лет. С 2015 года он выступает в хоккейных Канады и США. Панарину 33 года. Он перебрался в НХЛ также в 2015 году.

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