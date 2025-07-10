«Можно ничего не делать, курить бамбук». Сергачёв и Панарин — о финансовой грамотности

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и защитник «Юты Мамонт» Михаил Сергачёв высказались о своей финансовой грамотности, рассказав несколько личных историй.

Смолов (в роли интвервьюера). Хочу поговорить про финансовую грамотность. Знаю, что у тебя, Миша [Сергачёв] есть помощник.

Сергачёв. Да, Ден — очень хороший парень, он помогал мне с ипотекой. Он показывает мне разные финансовые модели. Вкладываешь в облигации. Он даже на примере хоккеиста, у которого закончилась карьера, мне показал, как тот живёт, вкладывает деньги и можно ничего не делать, просто сидеть курить бамбук.

Когда я покупал дом в Тампе, такая большая покупка. Я думал, что мы тут навсегда, не посмотрел, что у меня в контракте написано, что меня могут обменять в первые два года. Купил дом, а я русский, у меня кредитная история была не очень, потому что я в каком-то магазине открыл кредитную карту, и там год висело минус $ 30. И у меня кредитная история упала с 750 до 550, а 550 — это вот у людей, которые в тюрьме сидят, такая кредитная история. А в Америке вот так работает, что не важно, что там просто $ 30 где-то висит. И в итоге я взял в ипотеку дорогой дом под 7-8%, просто космическая сумма там была. Потом меня обменяли, он стоял ещё так долго на продаже. В итоге продали, я перекрестился. Это было моё самое невыгодное вложение. Я понял, что в Америке, если покупаешь недвижимость более чем за $ 4 млн, то она потом на продаже будет минимум год стоять, а ипотеку ты будешь платить всё равно.

Панарин. У меня примерно всё те же инструменты, но я старше, уже чуть опытнее, во мне сидит маленький русский человек, который говорит, что меня обманули (смеётся). Я хочу сейчас ещё в России покупать, но тот банк, что я выбрал, не переводит деньги в Россию, — сказали Сергачёв и Панарин в подкасте на YouTube-канале Фёдора Смолова «Smol Talk».

Сергачёву 27 лет. Он перебрался в Северную Америку в 2015 году. В НХЛ Михаил играет с 2016 года. Панарину 33 года. Он переехал в США также в 2015 году.

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