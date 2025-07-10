Сергачёв и Панарин раскрыли, как в НХЛ следят за здоровьем игроков, сравнив с футболом

Российские хоккеисты Артемий Панарин из «Нью-Йорк Рейнджерс» и Михаил Сергачёв «Юты Мамонт» рассказали о том, как в Национальной хоккейной лиге следят за здоровьем игроков.

Смолов (в роли интвервьюера). Игроки сейчас жалуются, что они почти весь год без отдыха играют. Вот у них сейчас будет отдых 2-3 недели, а потом снова сезон, а затем и чемпионат мира. Мне кажется, это путь в травматизм.

Сергачёв. Я вообще удивлён, как часто вы сталкиваетесь друг с другом. Я раньше смотрел, что Месси никто не трогает. А потом стал следить, увидел, что футбол — это очень контактный вид спорта, как НБА почти.

Смолов. Но только в НБА ты можешь пойти посидеть чуть-чуть, отдохнуть. А в футболе пришли к тому, что у тебя должен быть бег высокой интенсивности, все сейчас с датчиками играют. Ты должен бегать от 5 до 7 м/с. И вот у тебя 80 игр, где ты так должен бегать.

Сергачёв. У нас тоже сейчас датчики ставят. Вот у нас за три дня до игры, нам говорят, что мы должны набрать 1200 чего-то, даже не знаю, чего. Вот когда я набираю, думаю, вот это тренировка, конечно, сил вообще нет. Не знаю, как у вас в Нью-Йорке, но у нас в «Юте» следят за этим.

Панарин. Мы отрицаем там любые датчики (смеётся). Я сражался, что нас каждый день взвешивают, как поросят. У меня вес не прыгает. Ну меня перестали взвешивать, — сказали Сергачёв и Панарин в подкасте на YouTube-канале Фёдора Смолова «Smol Talk».

Сергачёву 27 лет. Он выступает в североамериканских лигах с 2015 годах. В НХЛ Михаил играет с 2016 года. Панарину 33 года. Он играет в США с 2015 года.

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