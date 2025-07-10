Пинчук — об НХЛ: у меня действующий контракт, но в следующем году — посмотрим

Нападающий минского «Динамо» и сборной Беларуси Виталий Пинчук ответил на вопросы о возможном продолжении карьеры в НХЛ.

– Многие ждали вас в НХЛ уже в этом сезоне. Почему не решились?

– У меня ещё есть действующий контракт. Будем смотреть по окончании этого сезона, готов буду или ещё не готов, какие будут предложения на рынке, варианты. Ещё и из этого нужно исходить, одного своего желания мало.

– То есть не исключаете отъезд за океан в следующем сезоне?

– Исключать ничего никогда нельзя, тем более НХЛ – лучшая лига мира, у каждого есть мечта как минимум попробовать себя там, как максимум – закрепиться и чего-то достичь, выиграть Кубок Стэнли, — рассказал Пинчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

23-летний центральный нападающий Виталий Пинчук с 2020 года играет за минское «Динамо», а также жлобинский «Металлург» и «Динамо» из Молодечно в белорусских лигах. В сезоне-2019/2020 форвард выступал в канадской Хоккейной лиге Онтарио (OHL) за «Кингстон Фронтенакс».

Видео: Минское «Динамо» вышло на раскатку в джерси с номером Шипачёва