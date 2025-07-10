Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Пинчук назвал удобным отсутствие закрепления за клубом НХЛ на драфте новичков

Пинчук назвал удобным отсутствие закрепления за клубом НХЛ на драфте новичков
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий минского «Динамо» и сборной Беларуси Виталий Пинчук высказался о позитивной стороне неучастия в драфте НХЛ.

– Вы же свободный агент в НХЛ? Это освобождает руки для возможных переговоров с заокеанскими клубами?
– Намного, может, и к лучшему, что не драфтовали. Удобно. Общение с клубами НХЛ было и есть, контакты сохраняются. Следят и я слежу.

– Что для вас было бы приоритетным – стиль игры команды, её турнирные перспективы, личные перспективы попасть в основной состав?
– Пока об этом точно рано думать. Впереди ещё целый сезон, мысли в нём, — сказал Пинчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

23-летний центральный нападающий Виталий Пинчук с 2020 года играет за минское «Динамо», а также жлобинский «Металлург» и «Динамо» из Молодечно в белорусских лигах. В сезоне-2019/2020 форвард выступал в канадской Хоккейной лиге Онтарио (OHL) за «Кингстон Фронтенакс».

Полную версию эксклюзивного интервью с Виталием Пинчуком читайте на «Чемпионате»:
«У «Локомотива» самый безопасный хоккей. Это не моё». Интервью со звездой Минска Пинчуком
Эксклюзив
«У «Локомотива» самый безопасный хоккей. Это не моё». Интервью со звездой Минска Пинчуком

Видео: Эмоции Петра Андреянова после выбора «Коламбусом» на драфте НХЛ

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android