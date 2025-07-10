Пинчук назвал удобным отсутствие закрепления за клубом НХЛ на драфте новичков

Нападающий минского «Динамо» и сборной Беларуси Виталий Пинчук высказался о позитивной стороне неучастия в драфте НХЛ.

– Вы же свободный агент в НХЛ? Это освобождает руки для возможных переговоров с заокеанскими клубами?

– Намного, может, и к лучшему, что не драфтовали. Удобно. Общение с клубами НХЛ было и есть, контакты сохраняются. Следят и я слежу.

– Что для вас было бы приоритетным – стиль игры команды, её турнирные перспективы, личные перспективы попасть в основной состав?

– Пока об этом точно рано думать. Впереди ещё целый сезон, мысли в нём, — сказал Пинчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

23-летний центральный нападающий Виталий Пинчук с 2020 года играет за минское «Динамо», а также жлобинский «Металлург» и «Динамо» из Молодечно в белорусских лигах. В сезоне-2019/2020 форвард выступал в канадской Хоккейной лиге Онтарио (OHL) за «Кингстон Фронтенакс».

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