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«Запаниковали слишком рано». Панарин — о давлении СМИ на «Рейнджерс» в минувшем сезоне

«Запаниковали слишком рано». Панарин — о давлении СМИ на «Рейнджерс» в минувшем сезоне
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Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился мнением о давлении СМИ на игроков на фоне провального сезона для команды из Нью-Йорка, по итогом которого «Рейнджерс» не смогли выйти в плей-офф Национальной хоккейной лиги.

— После того как у нас начался сезон, мотивация была, что мы идём за кубком, но первые игр 10 были прям очень плохие. Пресса начала поддавливать, что одного обменяют, другого. Ребята читают это всё, расслабленности это не добавляет в игре. Мы в яме были, запаниковали слишком рано, выбраться уже не смогли.

— А тренер как-то поддерживал ребят, если начались в прессе такие слухи?
— Он старался держаться позитивно, но внутри была уже какая-то паника. Мы не понимали, что происходит. Над многими ребятами нависли топоры, что их сейчас обменяют. Считаю, что прессу вообще не стоит читать.

— А откуда журналисты узнали эту информацию? Руководство им сливало?
— Я не знаю, там как бы 90% было неправды. Они же просто смотрят, у кого есть контракты с обменом, кто плохо себя проявляет, про тех и писали, что логично. Хотя там писали почти про всех, — сказал Панарин в подкасте на YouTube-канале Фёдора Смолова Smol Talk.

Напомним, «Рейнджерс» в прошлом сезоне регулярки заняли 11-е место в Восточной конференции.

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