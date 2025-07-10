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Второй бомбардир и снайпер «Амура» сезона-2024/2025 Барулин покинул клуб

Второй бомбардир и снайпер «Амура» сезона-2024/2025 Барулин покинул клуб
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Нападающий Владислав Барулин покинул «Амур», сообщает пресс-служба хабаровского клуба. Форвард четыре года выступал за клуб.

«Он дарил болельщикам незабываемые эмоции, которые у многих надолго останутся в памяти. Благодарим его за яркие моменты и честный труд! Желаем удачи и успехов в новых профессиональных свершениях!» — говорится в сообщении пресс-службы «Амура».

В сезоне-2024/2025 Барулин набрал 33 (13+20) очка в 56 матчах за «Амур» в регулярном чемпионате и стал вторым бомбардиром и снайпером команды. Всего в Континентальной хоккейной лиге 29-летний нападающий провёл 182 матча, в которых набрал 80 очков — забросил 38 шайб и отдал 42 результативные передачи.

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