Второй бомбардир и снайпер «Амура» сезона-2024/2025 Барулин покинул клуб

Нападающий Владислав Барулин покинул «Амур», сообщает пресс-служба хабаровского клуба. Форвард четыре года выступал за клуб.

«Он дарил болельщикам незабываемые эмоции, которые у многих надолго останутся в памяти. Благодарим его за яркие моменты и честный труд! Желаем удачи и успехов в новых профессиональных свершениях!» — говорится в сообщении пресс-службы «Амура».

В сезоне-2024/2025 Барулин набрал 33 (13+20) очка в 56 матчах за «Амур» в регулярном чемпионате и стал вторым бомбардиром и снайпером команды. Всего в Континентальной хоккейной лиге 29-летний нападающий провёл 182 матча, в которых набрал 80 очков — забросил 38 шайб и отдал 42 результативные передачи.