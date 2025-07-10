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Сергачёв рассказал о связи клубов НХЛ со СМИ на фоне сливов о переходах и обменах

Сергачёв рассказал о связи клубов НХЛ со СМИ на фоне сливов о переходах и обменах
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Российский защитник «Юты Мамонт» Михаил Сергачёв поделился мнением об утечке информации в СМИ о переходах и обменах в Национальной хоккейной лиге.

«Ну генеральные, агенты, менеджеры, я уверен, что звонят СМИ и сливают информацию. Особенно вот перед 1 июля, когда драфт, там точно все связаны. А вот во время сезона, я думаю, это происходит в моменте. Вот как меня обменяли, это было спонтанно. Никто в это время не знает, что думает руководство», — сказал Сергачёв в подкасте на YouTube-канале Фёдора Смолова Smol Talk.

Напомним, в июле 2024 года «Тампа» обменяла самого высокооплачиваемого российского защитника в НХЛ Сергачёва в «Юту», за которую Михаил выступает на данный момент. За «молний» Сергачёв выступал с 2017 года.

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