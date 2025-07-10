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Пинчук: Квартальнов скептически отнёсся к идее сыграть в чемпионате 3х3, боится за меня

Пинчук: Квартальнов скептически отнёсся к идее сыграть в чемпионате 3х3, боится за меня
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Нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук рассказал об отношении главного тренера белорусской команды Дмитрия Квартальнова к участию игрока в турнире «КХЛ 3х3».

– Дмитрий Квартальнов был не против ваших планов сыграть в чемпионате «КХЛ 3х3»?
– Он сказал мне, что нужно быть осторожнее, боится, разумеется, возможных травм, важно подойти к сезону полностью здоровым. Честно скажу, по началу скептически отнёсся к этой идее, переживает за меня, всякое может случиться. Но критичных проблем нет здесь никаких, запретов никто не давал. Всё нормально, — сказал Пинчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Виталием Пинчуком читайте на «Чемпионате»:
«У «Локомотива» самый безопасный хоккей. Это не моё». Интервью со звездой Минска Пинчуком
Эксклюзив
«У «Локомотива» самый безопасный хоккей. Это не моё». Интервью со звездой Минска Пинчуком
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Новости. Хоккей
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