Пинчук: Квартальнов скептически отнёсся к идее сыграть в чемпионате 3х3, боится за меня

Нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук рассказал об отношении главного тренера белорусской команды Дмитрия Квартальнова к участию игрока в турнире «КХЛ 3х3».

– Дмитрий Квартальнов был не против ваших планов сыграть в чемпионате «КХЛ 3х3»?

– Он сказал мне, что нужно быть осторожнее, боится, разумеется, возможных травм, важно подойти к сезону полностью здоровым. Честно скажу, по началу скептически отнёсся к этой идее, переживает за меня, всякое может случиться. Но критичных проблем нет здесь никаких, запретов никто не давал. Всё нормально, — сказал Пинчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.