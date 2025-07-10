Панарин и Сергачёв ответили, что сложнее — футбол или хоккей

Российские хоккеисты Артемий Панарин из «Нью-Йорк Рейнджерс» и Михаил Сергачёв «Юты Мамонт» поделились мнением о том, какой спорт сложнее — футбол или хоккей.

Смолов (в роли интервьюера). Что сложнее, как считаете, — футбол или хоккей?

Сергачёв. Ну вот я приезжал в деревню, мы там играли в футбол. Я бегал в полузащите, очень устал. Мы играли два по 30 минут.

Панарин. Я думаю, это вопрос мышечной памяти.

Смолов. Да, специфика другая. У вас это работа без кислорода, где энергия берётся из мышц. А у нас больше на объём, где эпизодически включаешься.

Сергачёв. Ну да, мы играем по 1-2 минуты смена.

Панарин. Ну мы и чаще играем, у нас игры по четыре раза в неделю, а в футболе обычно один матч в неделю.

Сергачёв. В хоккее ещё страшно, что тебя пихнуть могут. Ты пойдёшь обыгрывать, какой-нибудь Саша Романов тебя воткнёт. Ты играешь на большой скорости, возле борта тебя всегда пихают. Ты потом лежишь на льду, — сказали Сергачёв и Панарин в подкасте на YouTube-канале Фёдора Смолова Smol Talk.

Сергачёву 27 лет. В НХЛ Михаил играет с 2016 года. Панарину 33 года. Он выступает за клубы Национальной хоккейной лиги с 2015 года.

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