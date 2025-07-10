Михаил Сергачёв рассказал о своём самом физически изматывающем матче в Кубке Стэнли

Российский защитник «Юты Мамонт» Михаил Сергачёв рассказал о самом запоминающемся матче в Кубке Стэнли, где он потратил больше всего сил.

«Когда мы с «Коламбусом» играли в плей-офф (в сезоне-2019/2020 в 1/4 финала Восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг» победила «Коламбус» со счётом 3:2 по итогам пяти овертаймов, матч продолжался более 150 минут. — Прим. «Чемпионата»), у нас было пять овертаймов. Я сыграл больше 50 минут. Ты выходишь уже не в состоянии и думаешь, чтобы хоть кто-то уже забил. У нас Пойнт бросил, попал Гавру [Владислав Гавриков] в плечо, Гавр загнулся, она от него отскочила. Пойнт с разворота закинул в девятку. Мы уже думаем: «Слава богу». Так мы после этого два дня спать не могли. Потому что физически ты очень уставший, но у тебя мозг продолжает работать, а дальше снова матчи. Но ничего, мы выиграли, Кубок выиграли», — сказал Сергачёв в подкасте на YouTube-канале Фёдора Смолова Smol Talk.

Всего в активе 27-летнего Сергачёва 100 матчей в плей-офф НХЛ. Михаил отметился девятью голами и 25 ассистами.

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