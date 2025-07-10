«Амур» подписал контракт с нападающим Александром Филатьевым. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано сроком на один сезон. Ранее форвард был обменян из «Авангарда».

Филатьев — уроженец Комсомольска-на-Амуре, где начал заниматься хоккеем с четырёх лет. В семь лет не прошёл отбор в ярославский «Локомотив», через два года попал в «Авангард». С сезона-2021/2022 начал играть в команде МХЛ «Омские Ястребы». С сезона-2023/2024 также игрок команды ВХЛ «Омские Крылья». 15 октября 2023 года в домашнем матче с «Локомотивом» (4:1) дебютировал в КХЛ. Всего за омский клуб форвард сыграл 59 матчей в КХЛ, забросил пять шайб и сделал семь результативных передач при показателе полезности «+3».