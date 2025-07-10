Пинчук — о «Локомотиве»: совсем не импонирует их стиль, я нападающий — хочу в атаку

Нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук оценил победу «Локомотива» в Кубке Гагарина и заявил, что ему не импонирует стиль игры ярославской команды.

– Удивлены победе «Локомотива» или, на ваш взгляд, всё логично?

– Самый стабильный коллектив, хоккей самый прагматичный. Целиком и полностью на результат. Самый безопасный хоккей у «Локомотива», он и принёс кубок.

– Вижу, вам этот стиль не импонирует?

– Мне – нет, совсем. Это не моё. Я нападающий, хочу бегать в атаку.

– Не согласились бы перейти в «Локомотив» к Никитину?

– Нет. Да я и не могу, до 27 лет я не до конца распоряжаюсь своей судьбой, меня бы никто не спрашивал, — сказал Пинчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.