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«Последние два года были тяжёлыми». Дмитрий Орлов оценил свой переход в клуб-аутсайдер НХЛ

«Последние два года были тяжёлыми». Дмитрий Орлов оценил свой переход в клуб-аутсайдер НХЛ
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Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Дмитрий Орлов прокомментировал свой переход в калифорнийский клуб, с которым россиянин подписал двухлетний контракт с кэпхитом в $ 6,5 млн. Ранее хоккеист выступал за «Каролину Харрикейнз» на протяжении двух сезонов.

«Да, все понимают, что в «Сан-Хосе» сейчас идёт перестройка, но у нас много хороших молодых игроков. Лично для меня это шанс всё изменить. Последние два года были тяжёлыми в психологическом плане. Хотелось просто уехать подальше, начать с нуля – с новой командой и новой жизнью. Это будет интересно. Я действительно рад, что так получилось.

Я разговаривал с тренерами и генеральным менеджером о наших планах по попаданию в плей-офф. Именно в матчах на вылет лучше всего проявляются система команды и твоя роль в ней. Мне нужно просто выполнять свои обязанности и помогать молодым ребятам в команде. Я общался с Брентом Бёрнсом, который дал мне хорошие советы об организации, что помогло принять решение о переходе. Он сказал, что для семейного человека здесь отличные условия для жизни. Для меня было важно, чтобы моему сыну и жене было комфортно», – цитирует Орлова пресс-служба НХЛ.

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