Пинчук: хотел, чтобы Макдэвид наконец-то взял Кубок Стэнли

Нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук заявил, что в прошедшем финале Кубка Стэнли переживал за «Эдмонтон Ойлерз» и капитана Коннора Макдэвида, который до сих пор не выиграл главный трофей в НХЛ.

– Следили за плей-офф Кубка Стэнли? За кого болели?

– Хотел, чтобы Макдэвид наконец-то взял эту чашку. Выиграл Кубок Стэнли. Но в итоге опять «Флорида». Молодчики, что сказать. По делу.

– «Флориду» десятых справедливо называть династией?

– Три финала подряд – почему нет. Уже династия.

– Вам близок стиль игры Пола Мориса?

– Он такой активный, боевой, вполне себе. В НХЛ, как мне кажется, в целом все в основном в атаку сейчас играют, особо «капканы» не строят, — сказал Пинчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.