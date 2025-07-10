Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Пинчук: хотел, чтобы Макдэвид наконец-то взял Кубок Стэнли

Пинчук: хотел, чтобы Макдэвид наконец-то взял Кубок Стэнли
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук заявил, что в прошедшем финале Кубка Стэнли переживал за «Эдмонтон Ойлерз» и капитана Коннора Макдэвида, который до сих пор не выиграл главный трофей в НХЛ.

– Следили за плей-офф Кубка Стэнли? За кого болели?
– Хотел, чтобы Макдэвид наконец-то взял эту чашку. Выиграл Кубок Стэнли. Но в итоге опять «Флорида». Молодчики, что сказать. По делу.

– «Флориду» десятых справедливо называть династией?
– Три финала подряд – почему нет. Уже династия.

– Вам близок стиль игры Пола Мориса?
– Он такой активный, боевой, вполне себе. В НХЛ, как мне кажется, в целом все в основном в атаку сейчас играют, особо «капканы» не строят, — сказал Пинчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Виталием Пинчуком читайте на «Чемпионате»:
«У «Локомотива» самый безопасный хоккей. Это не моё». Интервью со звездой Минска Пинчуком
Эксклюзив
«У «Локомотива» самый безопасный хоккей. Это не моё». Интервью со звездой Минска Пинчуком
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android