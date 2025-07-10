«Ожидал другого». Орлов рассказал, почему у него не сложился этап карьеры в «Каролине»

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Дмитрий Орлов рассказал, почему у него не получился этап карьеры в «Каролине Харрикейнз», за которую россиянин выступал на протяжении двух сезонов.

«Когда я подписывал контракт с «Каролиной», то ожидал другого. Когда твоя игра не складывается, или тренер тебе не верит, то ты всегда играешь в нижней паре обороны. У каждого своя история и своя карьера. Так что я учился на своём пути, и мне просто нужно быть более сосредоточенным, как взрослому, опытному игроку. Теперь я понимаю, что нужно просто концентрироваться на одном дне. Нельзя заглядывать слишком далеко, как делал это я, и думаю, что это было ошибкой», – цитирует Орлова пресс-служба НХЛ.

За два сезона в «Каролине» Орлов провёл 158 матчей в регулярном чемпионате и набрал 54 (12+42) очка. В плей-офф на счету защитника 26 матчей и 10 (2+8) набранных очков.