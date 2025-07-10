Пинчук — о хоккее 3х3: надо не отдавать сопернику шайбу — и не придётся играть в обороне

Нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук высказался об особенностях игры в чемпионате «КХЛ 3х3».

– Тренерский штаб в хоккее 3х3 гораздо более лоялен в плане ошибок, неучастия в оборонительных действиях?

– Сейчас, когда идут решающие игры, уже не так! Для нас шутки закончились, нет права на ошибку, каждый матч может стать последним. Поэтому играем строго.

– Неужели приходится и здесь переходить на оборонительную модель?

– Надо стараться больше играть в атаку в любом случае, мне, по крайней мере, так хочется. Просто не отдавать сопернику шайбу – тогда и не придётся играть в обороне. Гениально? — сказал Пинчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.