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Пинчук — о хоккее 3х3: надо не отдавать сопернику шайбу — и не придётся играть в обороне

Пинчук — о хоккее 3х3: надо не отдавать сопернику шайбу — и не придётся играть в обороне
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Нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук высказался об особенностях игры в чемпионате «КХЛ 3х3».

– Тренерский штаб в хоккее 3х3 гораздо более лоялен в плане ошибок, неучастия в оборонительных действиях?
– Сейчас, когда идут решающие игры, уже не так! Для нас шутки закончились, нет права на ошибку, каждый матч может стать последним. Поэтому играем строго.

– Неужели приходится и здесь переходить на оборонительную модель?
– Надо стараться больше играть в атаку в любом случае, мне, по крайней мере, так хочется. Просто не отдавать сопернику шайбу – тогда и не придётся играть в обороне. Гениально? — сказал Пинчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Виталием Пинчуком читайте на «Чемпионате»:
«У «Локомотива» самый безопасный хоккей. Это не моё». Интервью со звездой Минска Пинчуком
Эксклюзив
«У «Локомотива» самый безопасный хоккей. Это не моё». Интервью со звездой Минска Пинчуком
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Новости. Хоккей
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