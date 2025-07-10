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«Ак Барс» и «Нефтяник» совершили обмен с участием четырёх хоккеистов

«Ак Барс» и «Нефтяник» совершили обмен с участием четырёх хоккеистов
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«Ак Барс» и «Нефтяник» совершили обмен с участием четырёх хоккеистов. В Казань отправятся нападающие Айдар Назмутдинов и Андрей Шолгин, в обратном направлении проследуют защитник Адель Курбанов и нападающий Вениамин Агеев.

Напомним, «Ак Барс» вылетел из Кубка Гагарина — 2025 на стадии 1/4 финала, уступив московскому «Динамо» со счётом 2-4. В регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги казанский клуб занял пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 87 очков в 68 встречах.

Ранее «Ак Барс» объявил о подписании двух хоккеистов: защитника Уайатта Калинюка и нападающего Брэндона Биро.

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