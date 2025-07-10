Пинчук — о переходе Фукале в минское «Динамо»: теперь у нас два сильных вратаря

Нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук высказался о переходе голкипера Зака Фукале из челябинского «Трактора».
– Трансфер Зака Фукале вас удивил?
– Не особо. Для нас, минских динамовцев, это обычная история, каждый год приглашают новых легионеров. Ребята меняются, состав обновляется. Теперь у нас два сильных вратаря и ещё молодой голкипер есть перспективный. Здорово.
– Заявка на сильнейшую вратарскую бригаду во всей лиге?
– Я бы очень хотел в это верить! Вратарь – это половина успеха, Вася нас сильно подтаскивал, сейчас между ним и Заком будет хорошая конкуренция, — сказал Пинчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.