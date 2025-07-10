Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Пинчук — о переходе Фукале в минское «Динамо»: теперь у нас два сильных вратаря

Пинчук — о переходе Фукале в минское «Динамо»: теперь у нас два сильных вратаря
Комментарии

Нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук высказался о переходе голкипера Зака Фукале из челябинского «Трактора».

– Трансфер Зака Фукале вас удивил?
– Не особо. Для нас, минских динамовцев, это обычная история, каждый год приглашают новых легионеров. Ребята меняются, состав обновляется. Теперь у нас два сильных вратаря и ещё молодой голкипер есть перспективный. Здорово.

– Заявка на сильнейшую вратарскую бригаду во всей лиге?
– Я бы очень хотел в это верить! Вратарь – это половина успеха, Вася нас сильно подтаскивал, сейчас между ним и Заком будет хорошая конкуренция, — сказал Пинчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Виталием Пинчуком читайте на «Чемпионате»:
«У «Локомотива» самый безопасный хоккей. Это не моё». Интервью со звездой Минска Пинчуком
Эксклюзив
«У «Локомотива» самый безопасный хоккей. Это не моё». Интервью со звездой Минска Пинчуком
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android