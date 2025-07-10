Пинчук: Квартальнову во второй сезон в минском «Динамо» было проще рулить коллективом

Нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук высказался о работе с главным тренером Дмитрием Квартальновым, который возглавляет белорусский клуб уже на протяжении двух сезонов.

– В чём основной секрет прошлогоднего успеха Минска? Наконец-то сработали методики Дмитрия Квартальнова, наступило ваше время, созрел коллектив?

– Совокупность факторов. Дмитрий Вячеславович был с нами уже второй год, ему самому было проще рулить коллективом второй сезон, мы лучше стали понимать его. Все знали, в какой хоккей играем, костяк сохранили, это и дало результат, — сказал Пинчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.