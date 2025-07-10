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Пинчук: Квартальнову во второй сезон в минском «Динамо» было проще рулить коллективом

Пинчук: Квартальнову во второй сезон в минском «Динамо» было проще рулить коллективом
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Нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук высказался о работе с главным тренером Дмитрием Квартальновым, который возглавляет белорусский клуб уже на протяжении двух сезонов.

– В чём основной секрет прошлогоднего успеха Минска? Наконец-то сработали методики Дмитрия Квартальнова, наступило ваше время, созрел коллектив?
– Совокупность факторов. Дмитрий Вячеславович был с нами уже второй год, ему самому было проще рулить коллективом второй сезон, мы лучше стали понимать его. Все знали, в какой хоккей играем, костяк сохранили, это и дало результат, — сказал Пинчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Виталием Пинчуком читайте на «Чемпионате»:
«У «Локомотива» самый безопасный хоккей. Это не моё». Интервью со звездой Минска Пинчуком
Эксклюзив
«У «Локомотива» самый безопасный хоккей. Это не моё». Интервью со звездой Минска Пинчуком
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Новости. Хоккей
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