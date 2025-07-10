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«Думаю, он даже не помнит, кто я». Кочетков высказался о стычке с Маршаном на льду

«Думаю, он даже не помнит, кто я». Кочетков высказался о стычке с Маршаном на льду
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Российский вратарь «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков высказался о стычке на льду с нападающим Брэдом Маршаном в серии плей-офф 2022 года с «Бостон Брюинз». Хоккеисты обменялись ударами клюшкой. Тот плей-офф НХЛ стал дебютным для российского голкипера.

«В плей-офф все играют с большим эмоциональным накалом – всё удваивается. Это была всего моя четвёртая игра в НХЛ. Я играл на чистом дофамине, как говорят. Всё произошло на эмоциях – я уже почти и не помню этот момент. Он ударил меня, я ответил – вот и всё.

Думаю, он даже не помнит, кто я такой. Если бы Маршан помнил каждую драку, в которую ввязывался, он бы точно не был там, где он сейчас находится», – цитирует Кочеткова RG.

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