«Думаю, он даже не помнит, кто я». Кочетков высказался о стычке с Маршаном на льду

Российский вратарь «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков высказался о стычке на льду с нападающим Брэдом Маршаном в серии плей-офф 2022 года с «Бостон Брюинз». Хоккеисты обменялись ударами клюшкой. Тот плей-офф НХЛ стал дебютным для российского голкипера.

«В плей-офф все играют с большим эмоциональным накалом – всё удваивается. Это была всего моя четвёртая игра в НХЛ. Я играл на чистом дофамине, как говорят. Всё произошло на эмоциях – я уже почти и не помню этот момент. Он ударил меня, я ответил – вот и всё.

Думаю, он даже не помнит, кто я такой. Если бы Маршан помнил каждую драку, в которую ввязывался, он бы точно не был там, где он сейчас находится», – цитирует Кочеткова RG.