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Пинчук: нужно было попадать в пустые ворота в первом матче серии плей-офф с «Трактором»

Пинчук: нужно было попадать в пустые ворота в первом матче серии плей-офф с «Трактором»
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Нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук высказался о поражении от «Трактора» в серии второго раунда прошедшего плей-офф КХЛ (1-4).

– В какой момент, на ваш взгляд, что-то пошло не так в серии с «Трактором»?
– В первом же матче, мне кажется — он стал ключевым для всей серии. Нам нужно было просто попадать в пустые ворота – и всё пошло бы по совсем другому сценарию… Но что сейчас об этом говорить.

– Знаменитая «камбэчная» «Трактора» – это ментальное превосходство хоккеистов Челябинска?
– Я бы так не сказал, мы тоже все были очень заряженными и сконцентрированными. Просто где-то банально даже и не хватило удачи. Какой-то бросок не удалось заблокировать, отскок неудачный. Раз, два — и уже совсем другая игра, счёт перевернулся, — сказал Пинчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Виталием Пинчуком читайте на «Чемпионате»:
«У «Локомотива» самый безопасный хоккей. Это не моё». Интервью со звездой Минска Пинчуком
Эксклюзив
«У «Локомотива» самый безопасный хоккей. Это не моё». Интервью со звездой Минска Пинчуком
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