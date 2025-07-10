Опубликовано расписание предсезонного турнира на Кубок мэра Москвы. Турнир пройдёт с 28 по 31 августа и станет единственным, который пройдёт в Москве в это межсезонье.

В предсезонном турнире вновь сыграют шесть команд КХЛ: ЦСКА, «Динамо» Москва, «Спартак», нижегородское «Торпедо», минское «Динамо» и китайский «Куньлунь». Команды разделены на две группы. По итогам группового этапа пройдут стыковые матчи за первое, третье и пятое места. Открывать турнир будет столичное дерби «Спартак» – ЦСКА.

В прошлом сезоне победителем предсезонного турнира на Кубок мэра Москвы стал столичный ЦСКА, который в матче за первое место обыграл «Спартак» по буллитам со счётом 4:3.