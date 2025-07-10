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Пинчук — о разгроме «Трактора» в Минске: не было никаких шапкозакидательских настроений

Пинчук — о разгроме «Трактора» в Минске: не было никаких шапкозакидательских настроений
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Нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук высказался о поражении от «Трактора» в серии второго раунда прошедшего плей-офф КХЛ (1-4). В третьем матче серии минчане одержали разгромную победу со счётом 8:0.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
16 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
8 : 0
Трактор
Челябинск
1:0 Мороз (Горбунов, Хенкель) – 04:52 (5x5)     2:0 Лайл (Тирни) – 05:26 (5x5)     3:0 Мороз (Горбунов, Лайл) – 08:49 (5x5)     4:0 Пинчук (Горбунов) – 25:47 (5x4)     5:0 Тирни – 34:33 (5x5)     6:0 Липский – 37:08 (5x5)     7:0 Бориков (Тирни) – 41:20 (5x5)     8:0 Усов (Пинчук, Энас) – 52:17 (5x5)    

– Много разговоров было насчёт того, что победа 8:0 в Минске сыграла с вами злую шутку. Вы с этим согласны?
– Нет, а как могла? Это просто победа в плей-офф, один матч. Неважно, с каким счётом побеждать — 1:0 или 20:0. Важно выиграть у соперника четыре матча и проиграть не больше трёх. И всё.

– Как в команде отнеслись к той победе?
– Абсолютно нормально, не было каких-то шапкозакидательских настроений, если вы об этом, всё было спокойно, никакой сверхуверенности. Наоборот, говорили, не радуемся, забыли, ещё как минимум три игры. Никакой эйфории, все оставались на земле, понимали, что происходит, — сказал Пинчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Виталием Пинчуком читайте на «Чемпионате»:
«У «Локомотива» самый безопасный хоккей. Это не моё». Интервью со звездой Минска Пинчуком
Эксклюзив
«У «Локомотива» самый безопасный хоккей. Это не моё». Интервью со звездой Минска Пинчуком
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