Пинчук — о разгроме «Трактора» в Минске: не было никаких шапкозакидательских настроений

Нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук высказался о поражении от «Трактора» в серии второго раунда прошедшего плей-офф КХЛ (1-4). В третьем матче серии минчане одержали разгромную победу со счётом 8:0.
– Много разговоров было насчёт того, что победа 8:0 в Минске сыграла с вами злую шутку. Вы с этим согласны?
– Нет, а как могла? Это просто победа в плей-офф, один матч. Неважно, с каким счётом побеждать — 1:0 или 20:0. Важно выиграть у соперника четыре матча и проиграть не больше трёх. И всё.
– Как в команде отнеслись к той победе?
– Абсолютно нормально, не было каких-то шапкозакидательских настроений, если вы об этом, всё было спокойно, никакой сверхуверенности. Наоборот, говорили, не радуемся, забыли, ещё как минимум три игры. Никакой эйфории, все оставались на земле, понимали, что происходит, — сказал Пинчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
- 10 июля 2025
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