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Вратарь системы ЦСКА Андреянов продлил контракт с клубом на пять лет

Вратарь системы ЦСКА Андреянов продлил контракт с клубом на пять лет
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Как стало известно «Чемпионату», вратарь системы ЦСКА Пётр Андреянов продлил контракт с клубом сроком на пять лет до 2030 года. В ближайшее время об этом объявят официально.

В завершившемся сезоне 18-летний Андреянов провёл 37 матчей в регулярке МХЛ, в которых отражал 94,2% бросков при коэффициенте надёжности 1,75 и трёх шат-аутах. Пётр стал первым из россиян, выбранным на драфте НХЛ — 2025. Под общим 20-м номером на драфте голкипер был выбран «Коламбус Блю Джекетс».

В КХЛ голкипер пока не провёл ни одного матча. Всего в МХЛ Андреянов провёл 63 матча, в которых отражал 93,2% бросков при коэффициенте надёжности 2,2 и пяти шат-аутах.

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