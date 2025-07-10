Первый вице-президент ФХР и член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг поздравил с днём рождения министра спорта России Михаила Дегтярёва. Сегодня, 10 июля, чиновнику исполнилось 44 года.

«Поздравляю с днём рождения министра спорта России Михаила Владимировича Дегтярёва! Вы – лидер, для которого спорт – не просто работа, а дело государственной важности. Ваш вклад в его развитие заслуживает самого высокого признания. Особенно хочется отметить Ваше внимательное отношение к хоккею на всех уровнях — детско-юношескому, молодёжному, профессиональному и любительскому. Ваша поддержка, стратегическое видение и системный подход создают прочную основу для устойчивого роста и новых достижений. Желаю Вам крепкого здоровья, энергии и дальнейших успехов в укреплении спортивного будущего страны!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

11 мая 2024 года премьер-министр России Михаил Мишустин предложил кандидатуру Михаила Дегтярёва на должность министра спорта Российской Федерации. 14 мая Госдума утвердила его на должность министра, и в тот же день был подписан соответствующий указ президента.