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Пинчук рассказал, как опыт в чемпионате 3х3 помог ему развить атакующие навыки

Пинчук рассказал, как опыт в чемпионате 3х3 помог ему развить атакующие навыки
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Нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук рассказал, как опыт в чемпионате 3х3 помог ему развить атакующие навыки.

«Я и в КХЛ стараюсь играть креативно, правда, иногда за это ругают — если заигрываешься, можно получить. Поэтому здесь мне нравится больше. Это и помогает мне расти как хоккеисту, за счёт динамики, большого количества единоборств; когда могу за матч по 10 раз идти в обыгрыш, я для себя совершенствую этот элемент.
На тренировке ты никогда так не обыграешь, потому что защитники в любом случае не так резво будут против тебя выкатываться. А здесь на результат играют, все выкладываются, это хороший спарринг. Видишь, что против тебя научились выкатываться, начинаешь соображать, где-то резко затормозишь, где-то пойдёшь в противоход. Очень много навыков удалось развить благодаря игре на маленькой площадке, — сказал Пинчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Виталием Пинчуком читайте на «Чемпионате»:
«У «Локомотива» самый безопасный хоккей. Это не моё». Интервью со звездой Минска Пинчуком
Эксклюзив
«У «Локомотива» самый безопасный хоккей. Это не моё». Интервью со звездой Минска Пинчуком
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Новости. Хоккей
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