Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Салават Юлаев» опубликовал план предсезонной подготовки, в нём нет турнира в Уфе

«Салават Юлаев» опубликовал план предсезонной подготовки, в нём нет турнира в Уфе
Аудио-версия:
Комментарии

«Салават Юлаев» опубликовал план предсезонной подготовки. Примечательно, что в нём не оказалось традиционного турнира на Кубок Республики Башкортостан. Вместо традиционного домашнего турнира, который проводится с 1999 года (не состоялся только в 2015 и 2019 годах), в плане значится участие в Мемориале Ромазана в Магнитогорске с 26 по 29 августа.

1 августа – общекомандный сбор и медосмотр;
1-17 августа – тренировочный сбор;
18-19 августа – товарищеские матчи с «Автомобилистом» в Уфе;
20-25 августа – тренировочный сбор;
26-29 августа – предсезонный турнир «Мемориал имени Ивана Ромазана» (Магнитогорск);
5 сентября – начало чемпионата.

Ранее стало известно, что финансирование «Салавата Юлаева» будет сокращено.

Материалы по теме
Гендиректор «Салавата Юлаева» назвал срок, когда клуб планирует избавиться от долгов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android