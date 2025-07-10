«Салават Юлаев» опубликовал план предсезонной подготовки, в нём нет турнира в Уфе

«Салават Юлаев» опубликовал план предсезонной подготовки. Примечательно, что в нём не оказалось традиционного турнира на Кубок Республики Башкортостан. Вместо традиционного домашнего турнира, который проводится с 1999 года (не состоялся только в 2015 и 2019 годах), в плане значится участие в Мемориале Ромазана в Магнитогорске с 26 по 29 августа.

1 августа – общекомандный сбор и медосмотр;

1-17 августа – тренировочный сбор;

18-19 августа – товарищеские матчи с «Автомобилистом» в Уфе;

20-25 августа – тренировочный сбор;

26-29 августа – предсезонный турнир «Мемориал имени Ивана Ромазана» (Магнитогорск);

5 сентября – начало чемпионата.

Ранее стало известно, что финансирование «Салавата Юлаева» будет сокращено.