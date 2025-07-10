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Хоккеист Пинчук объяснил своё желание сыграть в чемпионате «КХЛ 3х3»

Хоккеист Пинчук объяснил своё желание сыграть в чемпионате «КХЛ 3х3»
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Нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук объяснил своё желание сыграть в чемпионате «КХЛ 3х3».

– Как оцените своё физическое состояние? Как для вас проходят матчи финального этапа чемпионата 3х3?
– Хорошая физическая форма, идёт спокойная подготовка к сезону, через турнир 3х3. Я не совсем с нуля приехал сюда из отпуска, готовился к нему, да и сам турнир я бы назвал для себя частью подготовки к сезону.

– Как долго проходил ваш отпуск и как родилась мысль сыграть в чемпионате 3х3?
– Отпуск у меня был примерно 20 дней. А мысль приехать сюда не то чтобы из ниоткуда родилась, мне позвонили, предложили. Я был свободен, планов не было. Почему нет? Мне нравится такой формат, много голов, много игр, обыгрыши соперника. Весело играть в такой хоккей, да и в любом случае мне больше нравится играть в хоккей, нежели просто тренироваться. Когда ты летом самостоятельно тренируешься, тяжело себя заставить, а здесь просыпается такой спортивный интерес играть на максимум, — сказал Пинчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Виталием Пинчуком читайте на «Чемпионате»:
«У «Локомотива» самый безопасный хоккей. Это не моё». Интервью со звездой Минска Пинчуком
Эксклюзив
«У «Локомотива» самый безопасный хоккей. Это не моё». Интервью со звездой Минска Пинчуком
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Новости. Хоккей
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