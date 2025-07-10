«Витязь» расторг контракты с нападающими Александром Дарьиным и Иваном Чеховичем, сообщает пресс-служба КХЛ.

В прошедшем регулярном сезоне 24-летний Дарьин провёл 48 матчей за «Витязь», в которых набрал 16 очков — забросил четыре шайбы и отдал 12 результативных передач с показателем полезности «+1». Всего в КХЛ Дарьин провёл 146 матчей с учётом плей-офф, в которых набрал 58 очков — забросил 22 шайбы и отдал 36 результативных передач с отрицательным показателем полезности «-14».

26-летний Чехович в прошлом сезоне набрал 36 (12+24) очков в 47 матчах. Всего в КХЛ форвард провёл 274 матча, в которых набрал 135 (67+68) очков.