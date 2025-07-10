Пинчук — о мотивации играть в чемпионате 3х3: есть спортивный азарт, хочется побеждать

Нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук рассказал о мотивации выступать в чемпионате «КХЛ 3х3».

– Как быть с этой дилеммой: с одной стороны, необходимо беречь себя перед сезоном, а с другой — играть на максимум и на результат?

– Дилеммы здесь на самом деле нет никакой. Кто будет беречься? Ты в любом случае выкладываешься полностью, есть спортивный азарт. В тело здесь не играют по правилам, а шайбу, если что, блокируешь собой, а как иначе? Это хоккей. Всё равно выкладываешься полностью, я в принципе не умею играть вполсилы. Хочется побеждать, представляешь свой клуб, бьёшься за ребят.

– Есть мнение, что, когда излишне бережёшься, как раз таки вероятность получить травму становится выше. Согласны с этим?

– Возможно, что и так, больше начинаешь думать лишнего, где-то расслабляешься, можешь пропустить удар. Нужно сохранять концентрацию, — сказал Пинчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.