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Пинчук — о мотивации играть в чемпионате 3х3: есть спортивный азарт, хочется побеждать

Пинчук — о мотивации играть в чемпионате 3х3: есть спортивный азарт, хочется побеждать
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Нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук рассказал о мотивации выступать в чемпионате «КХЛ 3х3».

– Как быть с этой дилеммой: с одной стороны, необходимо беречь себя перед сезоном, а с другой — играть на максимум и на результат?
– Дилеммы здесь на самом деле нет никакой. Кто будет беречься? Ты в любом случае выкладываешься полностью, есть спортивный азарт. В тело здесь не играют по правилам, а шайбу, если что, блокируешь собой, а как иначе? Это хоккей. Всё равно выкладываешься полностью, я в принципе не умею играть вполсилы. Хочется побеждать, представляешь свой клуб, бьёшься за ребят.

– Есть мнение, что, когда излишне бережёшься, как раз таки вероятность получить травму становится выше. Согласны с этим?
– Возможно, что и так, больше начинаешь думать лишнего, где-то расслабляешься, можешь пропустить удар. Нужно сохранять концентрацию, — сказал Пинчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Виталием Пинчуком читайте на «Чемпионате»:
«У «Локомотива» самый безопасный хоккей. Это не моё». Интервью со звездой Минска Пинчуком
Эксклюзив
«У «Локомотива» самый безопасный хоккей. Это не моё». Интервью со звездой Минска Пинчуком
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Новости. Хоккей
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