Пинчук — о планах минского «Динамо»: нужно не останавливаться на достигнутом

Нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук заявил, что белорусский клуб готов делать шаг вперёд и добиться бóльших результатов, нежели выход во второй раунд плей-офф КХЛ.

– Как в целом проходит ваша предсезонная подготовка? Тяжело было возвращаться на лёд после отдыха?

– Всё в порядке, всё по плану, по штатному режиму. Зал, лёд, всё как положено. Работаем, на месте не сидим.

– С партнёрами по команде давно общались? Уже успели соскучиться друг по другу?

– Да за сезон не наскучишься. Вообще, мы и так продолжаем общаться — и вживую, и в Сети. Вместе в зал ходим тренироваться.

– Какие ожидания от следующего сезона? В прошлом минскому «Динамо» удалось выстрелить, в следующем к вам уже будут относиться иначе?

– Безусловно, нужно это понимать. Вошли в четвёрку в конференции в регулярном чемпионате, прошли во второй раунд. Нужно как минимум не останавливаться на достигнутом, дальше идти на третий раунд, и, кто знает, куда дальше. Планы серьёзные.

– Минск уже готов к следующему шагу?

– Мы будем к этому стремиться. Всегда надо прогрессировать, не стоять на месте. Думаю, что мы покажем хороший уровень, — сказал Пинчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.