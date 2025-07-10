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Пинчук — о планах минского «Динамо»: нужно не останавливаться на достигнутом

Пинчук — о планах минского «Динамо»: нужно не останавливаться на достигнутом
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Нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук заявил, что белорусский клуб готов делать шаг вперёд и добиться бóльших результатов, нежели выход во второй раунд плей-офф КХЛ.

– Как в целом проходит ваша предсезонная подготовка? Тяжело было возвращаться на лёд после отдыха?
– Всё в порядке, всё по плану, по штатному режиму. Зал, лёд, всё как положено. Работаем, на месте не сидим.

– С партнёрами по команде давно общались? Уже успели соскучиться друг по другу?
– Да за сезон не наскучишься. Вообще, мы и так продолжаем общаться — и вживую, и в Сети. Вместе в зал ходим тренироваться.

– Какие ожидания от следующего сезона? В прошлом минскому «Динамо» удалось выстрелить, в следующем к вам уже будут относиться иначе?
– Безусловно, нужно это понимать. Вошли в четвёрку в конференции в регулярном чемпионате, прошли во второй раунд. Нужно как минимум не останавливаться на достигнутом, дальше идти на третий раунд, и, кто знает, куда дальше. Планы серьёзные.

– Минск уже готов к следующему шагу?
– Мы будем к этому стремиться. Всегда надо прогрессировать, не стоять на месте. Думаю, что мы покажем хороший уровень, — сказал Пинчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Виталием Пинчуком читайте на «Чемпионате»:
«У «Локомотива» самый безопасный хоккей. Это не моё». Интервью со звездой Минска Пинчуком
Эксклюзив
«У «Локомотива» самый безопасный хоккей. Это не моё». Интервью со звездой Минска Пинчуком
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