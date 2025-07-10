Хоккейная школа «Красная машина Юниор» вошла в структуру московского «Динамо». Об этом сообщил новый член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг.

«Школа существует всего три года, но уже добилась серьёзных результатов. В ней занимается более 400 детей с 2011 по 2022 год рождения. В организации сильный тренерский состав и превосходная инфраструктура. У школы несколько ледовых площадок в Крылатском (Москва) и Опалихе Красногорского района (Московская область). Внутри есть всё, чтобы заниматься хоккеем: залы для игровых видов спорта, тренажёрка, бросковая зона и многое другое.

Полным ходом идёт строительство «Хоккейного города Сколково», где через некоторое время будет ещё одна полноценная хоккейная школа со всеми возрастами. Кроме того, в полной мере реализуется проект «Спорт+образование». Юные хоккеисты будут учиться в инновационной школе СКОЛКА, причём их школьное расписание будет составлено так, чтобы не пересекаться с хоккейными тренировками.

Через несколько лет «Динамо» получит усиление в лице сильных подготовленных юниоров, что создаст дополнительную конкуренцию при попадании в МХЛ. Школа «Динамо» по традиции считается сильной, но в последние несколько лет у неё возникли серьёзные проблемы. Многие талантливые юниоры перешли в другие команды, в частности — в «Спартак», который за счёт бывших динамовцев занимает призовые места в чемпионатах Москвы и России», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.